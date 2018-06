Familie Cruijff betreurt gedoe over plein

Bekijk ook: Johan Cruijffplein afgewezen

„We vinden het nog steeds een mooi eerbetoon en gebaar van de stad aan alles wat Johan Cruijff heeft gedaan en betekend”, zei de zegsvrouw. „Maar we hebben ook gezien dat de situatie vrij lastig is. Het wordt nu aan het nieuwe gemeentebestuur overgelaten en we wachten het af.”

Voeten in aarde

De naamswijziging van de Amsterdam ArenA tot de Johan Cruijff ArenA had ook al heel wat voeten in aarde. „Het is niet leuk dat elke keer de naam van Johan wordt genoemd in dit soort situaties”, aldus de woordvoerster.

Het uitstel van de naamswijziging van het Stadionplein werd bekendgemaakt tijdens een hoorzitting op het stadhuis over het besluit. Het plein zou eigenlijk vrijdag worden vernoemd, maar dat is voorlopig tot vreugde van omwonenden van de baan.

Het nieuwe college van burgemeester en wethouders, dat woensdag wordt geïnstalleerd, gaat zich nu buigen over de naamsverandering. De woordvoerster van de familie Cruijff zei te hopen hierover binnenkort met het nieuwe stadsbestuur in gesprek te kunnen.

Weerstand van omwonenden

Tegen de naamsverandering van het Stadionplein is veel weerstand van omwonenden. Ze vinden onder meer dat de wijziging ondemocratisch tot stand is gekomen, hij niet bij een „Grieks-mythologische buurt” past en dat er in de procedure veel fouten zijn gemaakt. „Wij als bewoners wandelden een klucht van Kafka in”, zei een van de ruim twintig aanwezige buurtbewoners. Ook de zogeheten Commissie Naamgeving Openbare Ruimte van de gemeente vond het beter om de oude naam van het plein te behouden.

Het college besliste in februari het plein te hernoemen, vanwege Cruijffs grote verdiensten voor Nederland en Amsterdam in het bijzonder. De keus viel op het Stadionplein vanwege de historische binding met Johan Cruijff.

