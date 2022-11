Premium Het beste van De Telegraaf

Hoogeloon ontdaan na moord op Silvana: ’Ze zou met haar dochters verhuizen’

Door onze correspondent Kopieer naar clipboard

ANP/HH

HOOGELOON - „Waar iedereen al bang voor was, is nu gebeurd. En dat hakt erin in zo’n kleine gemeenschap”, zegt een inwoner van het Brabantse Hoogeloon. Dinsdagavond werd bekend dat de 36-jarige Silvana dood is gevonden in een bosperceel op zo’n vijf kilometer van het kerkdorpje. Haar ex-vriend Marlon B. zit vast en is aangeklaagd voor moord.