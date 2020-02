Politie: mogelijk verband tussen 20 branden in Deventer

De branden vonden met name plaats in en rond het weekend, ’s nachts, in de wijken Rode Dorp, Zandweerd en Keizerslanden. De politie spreekt van een ’complex’ onderzoek. „De meeste sporen gaan letterlijk in vlammen op. Daarnaast zien we dat de werkwijze van brandstichters verschilt. Het kan dus zijn dat er meerdere daders actief zijn, maar het kan ook om één dader gaan die branden op verschillende manieren aansteekt”, aldus de politie in een verklaring.

Agenten roepen buurtbewoners op extra alert te zijn, bijvoorbeeld tijdens het uitlaten van de hond. „Hopelijk komt door die oplettendheid informatie bij de politie terecht zodat we samen de brandstichtingen kunnen stoppen.”