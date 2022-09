Biden valt Trump aan in tv-toespraak: ’Hij bedreigt onze republiek’

Biden trok fel van leer tegen Trump en de MAGA-beweging, genoemd naar Trumps bekende slogan Make America Great Again. „Donald Trump en de MAGA-Republikeinen staan voor een extremisme dat onze republiek bedreigt”, zei Biden. Ze „promoten autoritaire leiders en ze wakkeren politiek geweld aan.”

Staand voor een blauw en rood verlicht Independence Hall, de geboorteplaats van de VS, riep hij Amerikanen op samen met hem de democratie te beschermen. „We hebben onszelf lange tijd gerustgesteld met het idee dat de Amerikaanse democratie onfeilbaar is. Maar dat is niet het geval.”

Bidens harde woorden waren niet voor alle Republikeinen bedoeld. Hij maakte in zijn toespraak onderscheid tussen de MAGA-Republikeinen en de meer mainstream Republikeinen. „Niet elke Republikein, niet eens een meerderheid van de Republikeinen, is MAGA”, zei Biden. „Maar er is geen twijfel dat de Republikeinse Partij vandaag de dag gedomineerd wordt door Donald Trump en de MAGA-Republikeinen.”

Duidelijke verharding

De toespraak is een duidelijke verharding van Bidens toon richting Trump. Aan het begin van zijn presidentschap nam Biden amper de naam van „zijn voorganger” in de mond. Hij wilde de temperatuur van het oververhitte politieke klimaat in de VS naar beneden brengen. Biden wilde een brug slaan richting Trumps supporters. Maar daarvan is nu duidelijk geen sprake meer.

Hoewel het officieel geen campagnetoespraak was, wordt Bidens speech toch gezien als de aftrap van zijn campagne voor de midterms, de congresverkiezingen van november. Met het presidentiële zegel op zijn spreekgestoelte, en twee mariniers op de achtergrond, werd het een mix van een campagne en een presidentiële toespraak.

Biden ziet het beschermen van de democratie, zeker na de bestorming van het Capitool en alle misleiding over verkiezingsfraude, als zijn presidentiële taak, maar het aanvallen Trump is tegelijkertijd ook zeker onderdeel van de Democratische campagne. Daarmee vervaagt ook onder Biden het onderscheid tussen de twee, een trend die Trump inzette.

Republikeinen reageerden verontwaardigd op de toespraak. Biden noemde eerder deze week Trump en zijn bondgenoten in het congres al „semi-fascisten.” De Republikeinse leider in het Huis van Afgevaardigden Kevin McCarthy eiste daar al excuses voor van Biden. Trump deelde op zijn eigen sociale medium Truth Social twee foto’s, een van Biden die voor een rode achtergrond met gebalde vuisten boos in de camera kijkt, en daarnaast een foto van Trump die de Amerikaanse vlag kust.