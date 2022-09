Biden waarschuwt in tv-toespraak voor ’aanvallen op democratie’

MAGA staat voor Make America Great Again (Maak Amerika weer groots), een slogan die door oud-president Donald Trump een uitgesproken nationalistische en christelijk-conservatieve lading kreeg. Biden waarschuwde voor wat hij de extremistische MAGA-beweging van de Republikeinen noemt. „Zij proberen terug te gaan in de tijd, naar een Amerika waar je geen recht op keuzevrijheid, privacy of anticonceptie hebt”, aldus de president.

„We hebben onszelf lange tijd gerustgesteld met het idee dat de Amerikaanse democratie onfeilbaar is. Maar dat is niet het geval”, zei de Amerikaanse president in zijn toespraak waar ook zijn vrouw Jill bij aanwezig was. Voor een roodgekleurd decor, te midden van Amerikaanse vlaggen en twee mariniers, sprak Biden: „We moeten de democratie samen verdedigen en beschermen.”

Tijdens zijn speech, die door verschillende Amerikaanse tv-zenders werd uitgezonden, was op de achtergrond ook protest te horen en werd er onder meer „laten we gaan, Biden” geroepen. De president maande zijn tegenstanders niet tot stilte, maar zei dat „iedereen het recht heeft om boos te zijn, want dit is een democratie.” Wel waarschuwde hij dat „in dit land geen plek is voor politiek geweld.”

Buitenlandse media schrijven dat Biden met de speech een nieuwe weg inslaat en de aanval opent op de Republikeinen. Niet vaak noemt de 79-jarige politicus de naam van zijn voorganger in toespraken, stelt The Washington Post, maar donderdag noemde hij Trump „een bedreiging voor dit land.”

Over twee maanden gaat het tijdens de tussentijdse verkiezingen om cruciale zetels in de Senaat en het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden.

Gepensioneerd agent krijgt 10 jaar cel om bestorming Capitool

Een gepensioneerd politieagent uit New York moet tien jaar de gevangenis in vanwege zijn deelname aan de bestorming van het Capitool begin vorig jaar. De 56-jarige Thomas Webster heeft zich schuldig gemaakt aan „een aanval op de democratie” en dat wordt hem extra kwalijk genomen vanwege zijn werkende leven als gerechtsdienaar. Het is de hoogste straf die een rechter heeft opgelegd vanwege de Capitool-bestorming op 6 januari 2021.

Webster greep buiten het Capitool een metalen vlaggenmast waar hij mee in de rondte zwaaide, waardoor bestormers door de tot dan toe intacte politiebarricade wisten te breken. Vervolgens hield hij een agent tegen de grond, die door andere bestormers werd geschopt en daar verschillende verwondingen aan overhield. Steven D’Antuono, assistent-directeur bij de FBI die alle deelnemers van de Capitool-bestorming voor de rechter probeert te krijgen, stelt dat Webster zo „collega-wetshandhavers verraadde die hun leven riskeerden om het Amerikaanse volk te beschermen.”

Webster is niet alleen een oud-politieagent maar werkte in het verleden ook als marinier. „Hij legde voor deze beroepen een eed af waarin hij beloofde om de grondwet tegen alle vijandigheden te verdedigen, uit binnen- en buitenland”, aldus D’Antuono.

Al zo’n 250 mensen werden veroordeeld vanwege hun rol bij de bestorming van het Capitool, maar niemand kreeg zo’n hoge straf als Webster. Openbaar aanklagers hadden zeventien jaar cel tegen hem geëist, maar rechter Amit Mehta legde hem donderdag de celstraf van tien jaar op.

Rechter Mehta bekeek de beelden die ten tijde van de bestorming van Webster gemaakt werden meerdere keren, schrijft The Washington Post. „Pas na uw actie brak de hel los, door uw inzet wisten mensen het Capitool te bereiken”, stelt Mehta. „Uw aandeel was groot en die context is belangrijk.” Ook het feit dat hij de aanval had voorbereid en kogelwerende kleding droeg maakten dat Webster een hoge straf kreeg opgelegd.

Advocaten van de gepensioneerde agent beargumenteerden dat hij „uit zelfbescherming” handelde. Ook zou oud-president Donald Trump een „buitengewoon grote invloed” op hem hebben gehad, stelden zij.