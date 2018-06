Belevingsvlucht ’niet-realistische vliegshow’

Lelystad moet vanaf 2020 een groot deel van de vakantievluchten gaan overnemen van Schiphol. Ⓒ ANP

LELYSTAD - De ’belevingsvlucht’ die het ministerie van Infrastructuur woensdag uitvoert om inwoners van zes provincies te laten horen wat zij gaan meemaken als Lelystad Airport is uitgebreid, is een „niet-realistische vliegshow.” Dat vinden vrijwel alle actievoerders tegen de voorgenomen uitbreiding van het vliegveld in Lelystad. Lelystad moet vanaf 2020 een groot deel van de vakantievluchten gaan overnemen van Schiphol.