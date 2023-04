Premium Het beste van De Telegraaf

Hij knakte en raakte bijna alles kwijt Militair Marco ging op slopende missies: ’Ik verwijt Defensie niks, maar die bureaucraten wel’

Door Bart Olmer Kopieer naar clipboard

Marco Boerendonk loopt weg bij de helikopter waar een gewonde militair in is gelegd. Het bloed zit nog op zijn rechter onderarm. Ⓒ privébezit Marco Boerendonk

Groningen - Ook getrainde militairen als ’genezerik’ Marco Boerendonk (47) lopen tegen grenzen aan. Bloedige gebeurtenissen tijdens lange missies onder hoogspanning in Afghanistan en Irak nestelen zich in Boerendonks hoofd tot het overloopt. Hij knakt wanneer hij onterecht wordt gearresteerd voor vermeende oorlogsmisdaden. PTSS was hard op weg hem te slopen, maar na jaren breekt eindelijk de zon door.