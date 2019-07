Zeemeeuw grijpt chihuahua Gizmo voor ogen van baasje

De 24-jarige eigenaresse Becca Hill ’wil gewoon haar baby terug’. Tegen de krant vertelt ze dat haar partner de was aan het ophangen was toen het noodlot toesloeg. Gizmo werd voor zijn ogen door een grote zeemeeuw bij zijn nekvel gepakt en meegenomen. „Mijn partner heeft geprobeerd zijn poten te pakken, maar hij was niet lang genoeg en de zeemeeuw vloog weg”, vertelt ze tegen de Britse pers.

De groeiende zeemeeuwenpopulatie is een van de vele problemen waar het door Brexit verscheurde Verenigd Koninkrijk mee te maken heeft. Volgens onderzoek zou de hoeveelheid meeuwen jaarlijks met dertien procent stijgen.

Gizmo werd voor het laatst gezien in de bek van een zeemeeuw, boven de huizen van de kustplaats Paington. Ⓒ Facebook Becca Louise Hill

Hond als prooidier

In 2015 was er al een baasje die beweerde dat haar hond dood was gepikt in de tuin terwijl later dat jaar een meeuw een Yorkshire terriër genaamd Roo zou hebben vermoord. Het is bekend dat zeemeeuwen kleine prooidieren kunnen eten, maar honden zijn zelden slachtoffer. Britten worden nu gewaarschuwd hun hondjes binnen te houden.