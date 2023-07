Prinses Alexia maakt tussenjaar bekend tijdens allereerste persmoment na fotosessie: ’Beetje werken, beetje reizen’

„Lekker ongeorganiseerd”, grapte haar oudere zus Amalia (19) daarop.

Alexia rondde eind mei haar examens aan het United World College of the Atlantic in Wales nog af. De resultaten van de examens worden begin juli verwacht. Alexia studeerde sinds september 2021 in Wales.

De prinses zei tijdens het persgesprek ook dat ze „hartstikke trots” is op haar oudere zus prinses Amalia, om de wijze waarop zij omgaat met de bedreigingen aan haar adres. Alexia noemt Amalia iemand „die enorm sterk in haar schoenen heeft gestaan de afgelopen tijd.” „Ik had het haar niet nagedaan”, aldus de prinses. Na afloop van een staatsbezoek in Zweden in oktober maakte het koningspaar bekend dat Amalia wordt bedreigd. Om die reden ging zij niet op kamers in Amsterdam, waar zij studeert aan de Universiteit van Amsterdam.

Fotosessie

Het hele gezin werd traditiegetrouw opgetrommeld voor de fotosessie. Naast koning Willem-Alexander zijn ook koningin Máxima, prinses Amalia, prinses Alexia en prinses Ariane van de partij. Ook hond Mambo maakt uiteraard zijn opwachting.

Ⓒ ANP

Ⓒ ANP

Koningin Maxima met hondje Mambo. Ⓒ ANP

Ⓒ ANP

Ⓒ ANP

Ⓒ ANP