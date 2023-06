Prinses Alexia maakt tussenjaar bekend tijdens allereerste persmoment na fotosessie: ’Beetje werken, beetje reizen’

De prinses haalde dit jaar haar diploma. Op de vraag wat ze nu gaat doen zei ze: „het is denk ik niet de beste keuze voor mij om gelijk weer naar school te gaan. Dus kies ik ervoor om een tussenjaar te nemen.” Desgevraagd lichtte ze toe dat het niet de beste keuze voor haar is omdat ze „er nog niet klaar voor is,” en dat het daarom „beter is om even een jaartje terug te gaan naar mezelf.”

Volgens de maandag 18 jaar geworden prinses zijn er: „veel plannen, maar er is nog niets gepland.”

Fotosessie

Het hele gezin werd traditiegetrouw opgetrommeld voor de fotosessie. Naast koning Willem-Alexander zijn ook koningin Máxima, prinses Amalia, prinses Alexia en prinses Ariane van de partij. Ook hond Mambo maakt uiteraard zijn opwachting.

Koningin Maxima met hondje Mambo. Ⓒ ANP

