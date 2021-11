Kamer wil na persconferentie snel verder praten over steun

De Kamer sprak woensdagmiddag over het steunpakket dat het kabinet had opgetuigd na de aankondiging van de huidige maatregelen, zoals de vroege sluiting van winkels en horeca en beperkingen voor evenementen. Maar met een nieuwe persconferentie en bijbehorende maatregelen in het zicht, voelde het debat al achterhaald voor het begonnen was.

„Ik zit hier met best wat ongemak”, verwoordt VVD-Kamerlid Aartsen het. „Alles wat wij hier vanavond doen, daar gaan wij dinsdag over stemmen, en dan zijn er alweer nieuwe maatregelen aangekondigd.” De Kamer besloot dan ook zijn eigen inbreng wel te delen, maar volgende week pas met het kabinet verder te praten om dan de actuele situatie aan te kunnen pakken.

’Elkaar niet voor de gek houden’

Dat er strengere en langere maatregelen komen, daar gaan veel Kamerleden al van uit. „Volgens mij moeten we elkaar niet voor de gek houden, het zal niet minder worden met de maatregelen”, zegt SP-Kamerlid Van Kent. Ook CDA’er Amhaouch vindt dat ’zeer reëel’. CU-Kamerlid Grinwis leverde en passant kritiek op de vorige corona-ingreep: „Er kwam slechts een licht tikkie tegen corona. Die harde klap van Rutte en De Jonge zal nog veel harder moeten.”

Vooruitlopend op nieuwe maatregelen heeft de Kamer alvast een wensenlijstje neergelegd. De coalitiepartijen willen hoe dan ook weer belastinguitstel voor ondernemers. Omdat die ’nu geld nodig hebben en niet volgende week’, zegt D66-Kamerlid De Jong.

En de loonsteun, via de NOW-regeling, moet er dan ook weer komen, met terugwerkende kracht. Wat VVD’er Aartsen betreft wacht het kabinet daar niet mee tot de persconferentie van komende vrijdag: „Ik mag hopen dat NOW alweer fors in de steigers staat.”