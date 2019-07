Appverbod op fiets: ’Ik had ’m binnen vijf minuten te pakken’

Femke heeft het appverbod vandaag ook al overtreden, geeft ze toe. Maar zij is niet gepakt. ,,Ik wisselde onderweg even van muziekje.” Ⓒ TELEGRAAF

Even een telefoontje plegen op de fiets of een appje sturen terwijl je doortrapt? Vergeet het, want vanaf vandaag geldt er een heus app-verbod voor fietsers. Bij het Amsterdamse Centraal Station is daar overigens nog weinig van te merken en bellen en appen fietsers erop los.