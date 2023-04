Bewaking koning Charles leeft in rattenhol: ’Leven in gevangenis is aangenamer

Vuilnis blijft weken liggen, toiletten worden niet schoongemaakt, ijskasten zijn beschimmeld en de barakken hebben te maken met een rattenplaag. Dit ontluisterende beeld blijkt uit een reportage van de online versie van tabloid Daily Mail. In de kazerne zijn sommige van de meest prestigieuze Britse legereenheden gehuisvest. Het gaat onder meer om de Grenadiers en de Scottish, Welsh en Irish Guards, allen bekend vanwege de karakteristieke berenmutsen. Ze zijn onder meer verantwoordelijk voor de bewaking van de koninklijke paleizen in Londen en daarmee met de bewaking van niemand minder dan koning Charles zelf.

Volgens een geciteerde soldaat gaat het om de barakken waar de soldaten verblijven, het leven in de officiersbarakken is aanzienlijk beter. Klagen heeft geen zin: „Je wordt of genegeerd, of toegebeten om op te sodemietreren.”

De in 1830 gebouwde kazerne herbergt ongeveer 500 soldaten, die bivakkeren op verdiepingen waar 32 soldaten 6 toiletten en 2 badkamers delen. „De stank op de toiletten is onverdraaglijk”, zegt een soldaat die het leger inmiddels heeft verlaten. De erbarmelijke leefomstandigheden waren een van de redenen van zijn vertrek. Hij meldt daarbij dat hij nu twee keer het soldatensalaris van 22.000 pond verdient in de private beveiligingssector.

Gevoelig moment

De onthulling komt op een gevoelig moment. De voorbereidingen voor de kroning van Charles in mei zijn in volle gang. Daarin hebben bovenstaande eenheden een prominente rol. Hun smetteloze uniformen contrasteren enorm met hun leefomstandigheden.

Het probleem binnen de kazerne staat niet op zichzelf. Ruim een derde van de ruim 112.000 Britse soldaten leeft in kazernes die volgens de eigen gegevens van het ministerie van Defensie „de laagste graad van leefbaarheid” hebben, aldus het Britse dagblad. Het ministerie zegt hard te werken aan verbetering. Dit jaar gaat 1,6 miljard pond naar achterstallig onderhoud.