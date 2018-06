Amsterdamse viswinkel vecht sluiting aan

Ze kunnen er niet mee leven dat de gemeente de zaak, die sinds een half jaar open is, wil sluiten. Aanstaande vrijdag moet de winkel dicht. Maar de buurt is juist blij met de zaak. Inmiddels zijn er 7500 handtekeningen verzameld om de viswinkel open te houden, zowel digitaal als op papier.

De hoofdstad speelt de zaak hard. In oktober vorig jaar gingen nieuwe regels in Amsterdam in. Die nieuwe regels moeten ervoor zorgen dat er geen nieuwe toeristenwinkels in de stad worden geopend. Het gemeentebestuur wil juist dat er meer winkels voor bewoners komen. Officieel heet het dat de gemeente het winkelaanbod divers en aantrekkelijk wil maken.

Buurt heeft zaak omarmd

Viswinkel The Seafood Shop zou wat dat betreft precies in het straatje van de gemeente passen, want de buurt heeft de zaak omarmd. Binnenstadsbewoners zijn blij dat in de Leidsestraat, waar de afgelopen jaren de slagerij en groenteboer verdwenen, weer ruimte is voor een winkel met verse vis waar je gewoon in het Nederlands wordt aangesproken.

Maar de gemeente maakt bezwaar tegen de tafeltjes en stoeltjes in de zaak. En is van mening dat de zaak een keuken heeft. Ook wordt er voedsel bereid. Daarmee zou het een horecazaak zijn.

’Keuken’

Eigenaar Pepijn de Visscher, die samen met zijn vader en zus de winkel runt, corrigeert desgevraagd de gemeente. Van tafeltjes en stoeltjes in de winkel is volgens hem geen sprake. „We hebben een barretje aan het raam, met vier krukken. Dus geen tafeltjes met stoeltjes, dat zou een verregaandere overtreding zijn en is dus relevant”, laat hij weten. „Ook spreekt de gemeente van „keuken”, wat tegen het bestemmingsplan is.

Zij doelt nu niet meer op de nieuwe anti toeristen regels, maar het onderscheid tussen detailhandel en horeca. Alleen dat betekent dat alle duizenden viswinkels in heel Nederland illegaal zitten, want die zitten allemaal op detailhandel en hebben allemaal dezelfde „keuken.” Ook moet „keuken” met een korrel zout genomen hebben. We hebben geen gaspitten, we hebben alleen een frituur voor gebakken vis.”

’Voorlopig open’

Nu de zaak onder de rechter is, mag de winkel waarschijnlijk open blijven totdat er een uitspraak van de rechter is. Die wordt voorzien voor half juni.