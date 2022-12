Politie houdt rekening met ’heftige’ jaarwisseling

De Meij houdt rekening met een „heftige” jaarwisseling. „Dit is het eerste jaar dat er weer van alles kan na de coronajaren.” De politie-inzet is daarom maximaal, zegt De Meij. Er is nu al drie keer zoveel vuurwerk in beslag genomen als vorig jaar. „We maken ons veel zorgen over de kracht van het illegale vuurwerk, het is enorm toegenomen. Het lijkt soms wel of je in een oorlogsgebied zit.”

Volgens De Meij gaat het niet zo zeer op meer plekken mis. „Maar waar het misgaat, gaat het heftiger mis. Bijvoorbeeld omdat dat zware illegale vuurwerk naar hulpverleners wordt gegooid. „Onacceptabel”, noemt hij geweld tegen agenten, brandweermensen en ambulancepersoneel.

Of de jaarwisseling rustig zal verlopen, heeft deels te maken met het weer. Er worden relatief hoge temperaturen en harde wind verwacht. „Dat is in potentie gevaarlijk”, zegt De Meij, die daarom op regen hoopt en het lachend over het „politieweerbericht” heeft.

De afgelopen twee jaar gold vanwege corona een algeheel vuurwerkverbod. Dit leidde tot minder aanhoudingen en incidenten. „Je ziet de publieke opinie rond vuurwerk verschuiven. Steeds meer mensen vragen zich af of dit nou wel zo’n leuke traditie is. Zeker nu iedereen ziet dat het ook anders kan, met bijvoorbeeld centrale vuurwerkshows.” De politie pleit al langer voor een vuurwerkverbod. „Maar uiteindelijk blijft het een besluit van de politiek.”