Veel Caribische Nederlanders met overgewicht

DEN HAAG - Een op de zes inwoners van Caribisch Nederland (Saba, Bonaire, Sint Eustatius) rookt, een op de acht is een zware drinker en ruim zes op de tien hebben overgewicht. Vrouwen roken en drinken veel minder dan mannen, maar hebben vaker ernstig overgewicht (obesitas) en bewegen minder. Dit blijkt uit de Health Study die vorig jaar in Caribisch Nederland is uitgevoerd, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).