Agent lost schoten op auto in Rotterdam, inzittenden gevlucht

ROTTERDAM - Een agent heeft zaterdagavond op de Rotterdamse Strevelsweg in de wijk Feijenoord geschoten op een auto. De bestuurder die gecontroleerd werd leek naar iets bij zijn broekband te grijpen en reed daarna hard weg, meldt de politie zondagmiddag. De auto is even later leeg teruggevonden. De politie weet niet of iemand gewond is geraakt en zoekt nog naar de drie inzittenden.