Marine Israël houdt Palestijns schip tegen

Dat lukte niet. Volgens een woordvoerder van de Palestijnen werd de boot een kleine 17 kilometer uit de kust gedwongen om te keren. Israël zei dat de interventie door de strijdkrachten onvermijdelijk was omdat Hamas achter de uitbraakpoging zat. Die terreurorganisatie gebruikt volgens Jeruzalem de eigen bevolking voor dit soort propaganda-acties.

Op de al-Hurija voeren volgens de organisatie twee Palestijnen mee die onlangs gewond zijn geraakt tijdens de protestdemonstraties in Gaza. De Israëlische strijdkrachten hebben medisch personeel aan boord laten kijken of iemand verzorging nodig had. Israël besloot ruim tien jaar geleden uit veiligheidsoverwegingen tot een zeeblokkade. Egypte steunde die. In april werd de zone waarin het de Palestijnen is toegestaan te vissen uitgebreid van ruim 11 naar bijna 17 kilometer.