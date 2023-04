Advocaten: verdachte McDonald’s-moorden Zwolle wil aangifte doen tegen zoon slachtoffer

De 33-jarige Veysel Ü. heeft bekend dat hij op 30 maart 2022 in een vol restaurant de twee broers Ali (57) en Hüseyin (62) Torunlar van dichtbij heeft doodgeschoten. Beide slachtoffers overleden ter plaatse. Zijn advocaten Michel van Stratum en Esther Blok benadrukken dat hun cliënt onder extreme druk stond. Doodsbedreigingen dreven hem tot wanhoop, zeiden ze. De twee broers bespraken in het restaurant een conflict dat Ü. had met de zoon van een van hen, Ali. Dat conflict leidde uiteindelijk tot de schietpartij en de twee raadslieden willen vooral dat daar nader onderzoek naar wordt gedaan. „Onze cliënt is lange tijd afgeperst en bedreigd door de zoon”, aldus advocaat Blok.

De officier van justitie gaf aan dat er ooit een opsporingsonderzoek is gestart naar deze vermeende bedreigingen en afpersingen, maar dat dit niet is voortgezet.

Na afloop van moordzaak

Dat de zoon mogelijk bedreigend was, ziet het OM ook. Maar de officier meent niet dat de twee slachtoffers bedreigingen hebben geuit richting de verdachte. „Het belang van de verdediging moet worden afgebakend tot de kernvraag of Ali en Huseyin de verdachte op die fatale dag bedreigd hebben”, zei de officier. Een getuige die eerder aangifte deed in dezelfde vermeende afpersingszaak kon zich niet voorstellen dat deze twee slachtoffers bedreigend waren. Het Openbaar Ministerie beslist pas na afloop van de moordzaak over het eventueel vervolgen van verdachten.

De zoon van Ali wordt nog gehoord. Ook andere getuigen komen nog aan bod. Verdachte Veysel Ü. zelf was donderdag niet in de zittingszaal aanwezig. Een volgende regiezitting volgt op 6 juli. De rechtbank wil de moordzaak op 28 en 30 november inhoudelijk behandelen.