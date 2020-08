Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

AMSTERDAM - Advocatenkantoor Kuijpers & Nillesen in de Amsterdamse Falckstraat is vanochtend of vannacht beschoten. De dader(s) en het motief zijn nog een raadsel. Wel is bekend dat strafrechtadvocaat Jan-Hein Kuijpers bij dat kantoor actief is. Wie is deze ’advocaat van de onderwereld’?