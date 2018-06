Mannen vast voor handel in beschermde vogels

Ⓒ ANP XTRA

HELMOND - De politie heeft dinsdag drie mannen uit Helmond en Eindhoven opgepakt voor de handel in gevangen beschermde zangvogels. Op diverse adressen in Eindhoven en Helmond trof de politie in totaal zeventig vogels aan, onder andere kuifmezen, boomklevers, bonte vliegenvangers en lijsters. De vogels zijn in beslag genomen.