’Man met wapen en nepticket voor inauguratie Biden opgepakt’

Premium Columns

Voor de val van het kabinet klonken de opportunisten, zoals GL-voorman Klaver

Het kabinet is gevallen over de toeslagenaffaire. Over deze stap is veel getwijfeld. Aftreden zou misplaatst zijn in de coronacrisis; het zou zinloos zijn vanwege naderende verkiezingen; het zou gedupeerde ouders niet helpen en het zou een gevaarlijk precedent scheppen bij toekomstige affaires.