Opgepakte man met wapen rond inauguratie Biden ’is beveiliger’

De man had een nepbewijs om zichzelf toegang te verschaffen tot de gebeurtenis, meldde Wolf Blitzer, de bekendste presentator van CNN. De opgepakte man zou niet alleen een wapen hebben gehad, maar ook 500 kogels.

Joe Biden wordt woensdag geïnstalleerd als president. De overheid heeft grote vrees voor nieuwe gewapende rellen na de bestorming van het Capitool op 6 januari.

De man blijkt een beveiliger die volgens zijn vrouw bij het Capitool zou moeten werken, aldus een journaliste van The Washington Post. In zijn auto lag een voor iedereen zichtbaar wapen. Hij toonde weliswaar een toegangsbewijs, maar dat was niet geldig. In zijn voertuig lag ook munitie. Toch is onduidelijk of de man wel slechte intenties had.

De politie heeft bekendgemaakt dat het gaat om Wesley Beeler (31).

