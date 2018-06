Chaos door noodweer

Auto’s die tientallen centimeters in het water staan, hagelstenen als pingpongballen en een ’waterval’ op een treinstation. De beelden die circuleren op sociale media laten weinig aan de verbeelding over. In Barendrecht bezweek een deel van een loods onder de hevige regenval, op verschillende plaatsen vielen bomen op huizen en auto’s, en ook in Ede bezweek een dak van een bedrijf.

Het KNMI waarschuwde voor grote hagelstenen, zware windstoten (75 km/u), onweersbuien met kans op ’zeer veel regen’ en ’wateroverlast’. Daaraan was geen woord gelogen.

Lokaal zorgt de regenval voor grote schade. In Vlaardingen en Barendrecht kwamen straten blank te staan en werd er op sociale media geklaagd over ondergelopen keukens en kelders. Een vrouw in Ridderkerk moest gered worden toen haar auto vol met water liep onder een viaduct. Ook waren er verschillende branden, met mogelijk blikseminslag als oorzaak, onder meer in Enschede.

Een ladder bood uitkomst voor de vrouw in Ridderkerk. Ⓒ MediaTV

Het verkeer in de regio Rotterdam is ontregeld geweest. Op de A20 is een aantal rijbanen afgesloten door het overtollige water. In omliggende gemeenten als Ridderkerk en Hellevoetsluis staan straten blank en in Barendrecht liep het regenwater via de trap het perron op.

Bomen

Op verschillende plaatsen zijn bomen op huizen en auto’s gewaaid. In Terwolde (zie hieronder) viel één gewonde. Ook vielen bomen op autowegen, zoals de N348 tussen Raalte en Deventer, waar de gehele weg onbegaanbaar was geworden.

Ⓒ News United

Op de A1 zag Joop van der Venne vermoedelijk een zogenaamde ’downburst’. „Ik ben de A1 afgereden, ging binnendoor, en toen zag ik de chaos die het aangericht had. Overal bomen! Grote eiken ontworteld. Echt, bijna geen enkele boom was onaangeraakt.”

Ⓒ Weerplaza

Hagel

In Utrecht worden talloze foto’s gedeeld (bekijk hieronder) van enorme hagelstenen. Ze worden vergeleken met pingpongballen of golfballen. „Alsof mijn huis wordt beschoten”, schrijft Geert op Twitter.

De hagel in Utrecht leverde grote stenen op. Ⓒ Twitter

’Hagel als stuiterballen’

„Ik heb nog nooit zulke hagel gezien in Nederland”, schrijft Paul, die ook in Utrecht is. In diezelfde stad laat een werknemer van een vakbond weten dat collega’s een uurtje bleven wachten op kantoor. „De hagel komt als stuiterballen naar beneden.”

Veel water

In Utrecht was rond 16.30 uur al 40 millimeter gevallen. Volgens het KNMI is op sommige plaatsen meer dan 50 mm gevallen. Ook in Ede was het raak. Daar baanden automobilisten zich een weg door een rivier, die ze ooit kenden als de straat Frankeneng. Die is bijna volledig ondergelopen.

In Rotterdam is te zien hoe aspirant-treinreizigers zich naar het station spoeden. „Een waterballet”, noemt Leon van der Velden het op Twitter.

Lach en traan

In het Gelderse Winterswijk is de parkeergarage van een Jumbo ondergelopen en in het Limburgse Valkenburg is een kelder ondergelopen. De brandweer is daar druk mee bezig.

Overigens valt de schade in Nederland mee als je het vergelijkt met onze oosterburen. In Duitse steden als Aken en Wuppertal staan auto’s vrijwel volledig onder water. Sommigen hebben dan ook besloten er vooral een feest van te maken.