Familie: ’Geen politiek karakter stille tocht Bas’

Op Twitter en Facebook is er de afgelopen dagen veel ophef ontstaan over het schietincident aan de Oeverlanden van de Nieuwe Meer, waarbij Bas van Wijk afgelopen zaterdag het leven liet. De Badhoevedorper was tijdens het snikhete weer aan het chillen met zijn vrienden op de zwempier, toen een dief vermoedelijk het Rolex-horloge van een vriend wilde stelen. Bas van Wijk zei daar iets van, waarop de man ineens een pistool tevoorschijn haalde en op hem schoot. Er werd nog geprobeerd Van Wijk te reanimeren, maar dat mocht niet baten.

Veel social media-commentaren gingen erover dat er wel commotie ontstaat in Nederland over de dood van de Afro-Amerikaan George Floyd, maar dat de zinloze dood van een Nederlander wordt genegeerd. De hashtag #gerechtigheidvoorbas was maandag zelfs lange tijd trending. Onder meer Thierry Baudet van Forum voor Democratie en Geert Wilders van de PVV mengden zich in de discussie. Zij hebben ook aangegeven mee te willen doen aan een eventuele herdenking. Via de social mediakanalen kwam ook naar buiten dat er zondag om 12 uur een betoging in Amsterdam wordt georganiseerd om Bas van Wijk te herdenken. Over de voorwaarden is de organisatie in bespreking met de gemeente Amsterdam.

De familie heeft zich over dit publieke initiatief niet uitgesproken, maar laat nu wel weten dat de stille tocht van vrijdag door het dorp onder geen beding gegijzeld mag worden voor politieke doeleinden. Het moet puur een samenzijn worden van familie, vrienden, kennissen en „iedereen die vanuit zijn of haar hart aan deze tocht wil deelnemen, is daarbij welkom”, laat de familie weten. De uitvaartdienst van Bas van Wijk is een dag later.

De politie heeft nog geen verdachte aangehouden voor het doodschieten van Bas van Wijk. Er is wel een signalement uitgegeven van een man, tussen de 20 en 30 jaar, met krullend haar, een tasje en een zonnebril. Maandag heeft de politie in de omgeving van de Oeverlanden gezocht naar het pistool en heeft het geprobeerd de vluchtroute van de dader vast te stellen. Daar heeft het opsporingsapparaat verder geen mededelingen over gedaan.

Burgemeester loopt mee

Marianne Schuurmans, burgemeester van de Haarlemmermeer, waar Badhoevedorp onderdeel van is, heeft via Twitter laten weten mee te lopen in de stille tocht.