Familie: geen politiek karakter stille tocht voor Bas van Wijk

AMSTERDAM - De familie van de zaterdag in Amsterdam omgekomen Bas van Wijk geeft nadrukkelijk aan dat de stille tocht die vrijdag wordt gehouden geen politiek karakter heeft en dat ze ook niet wil dat die als zodanig wordt gebruikt. De tocht is bedoeld om stil te staan bij Van Wijk. „Iedereen die vanuit zijn of haar hart aan deze tocht wil deelnemen, is daarbij welkom”, laat de familie aan het ANP weten. Onder anderen Thierry Baudet en Geert Wilders hebben getwitterd over de zaak.