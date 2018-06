Kamer debatteert donderdag over MH17

Nederland en Australië besloten vorige week Rusland aansprakelijk te stellen voor het neerhalen van vlucht MH17 boven Oost-Oekraïne op 17 juli 2014. Na internationaal onderzoek staat volgens de regering onomstotelijk vast dat daarbij een Russische raketinstallatie is gebruikt. Minister Blok spreekt dinsdag de VN-Veiligheidsraad toe in een poging steun te verwerven voor dat standpunt.

Door Rusland formeel aansprakelijk te stellen hoopt Blok de druk op te voeren zodat het land gaat meewerken aan het onderzoek naar de ramp, die 298 levens eiste. In de Tweede Kamer kan die aanpak op brede steun rekenen. Toch noemt Ten Broeke het van groot belang dat de volksvertegenwoordigers snel met elkaar van gedachten wisselen over deze belangrijke kwestie. Dat is nagenoeg de gehele Kamer met hem eens.