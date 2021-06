Wil oudere na corona nog naar verpleeghuis?: ’Er is zoveel gebeurd’

Margreet Frederiks gruwt van de gedachte om in een verzorgingshuis te moeten wonen. Ⓒ René BOUWMAN

Amsterdam - Voor corona was het imago van verzorgingstehuizen al niet best. En door het grote aantal sterfgevallen en de bezoekverboden tijdens de Covid-19-pandemie werd het er niet beter op. Zijn er nog wel ouderen die in het verzorgingstehuis willen?