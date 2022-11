Zuid-Koreaanse oud-leider geeft honden van Kim Jong-un op

De jachthonden van het Noord-Koreaanse ras pungsan werden in 2018 aan Moon gegeven als teken van vriendschap. De relatie tussen de landen is inmiddels flink bekoeld. De spanningen zijn de afgelopen maanden hoog opgelopen, met toegenomen militaire activiteit in zowel het noorden als het zuiden.

Twee pups van moeder Gomi. Ⓒ ANP / EPA

Het mannetje Songkang en het vrouwtje Gomi waren circa 1 jaar oud toen ze de grens overstaken. Ze kregen onder Moons presidentschap zeven puppy’s. Het koppel en één puppy bleven bij Moon na de presidentswissel van mei dit jaar, hoewel de viervoeters eigendom van de staat zijn. De jongste hond woont volgens Yonhap nog steeds bij Moon.

Topoverleg

Lokale media melden dat er bij de presidentswissel een akkoord was gesloten over de honden, bestaande uit onder meer 2,5 miljoen won (ruim 1800 euro) per maand voor de zorg. De overeenkomst wordt volgens Moons kantoor om „onverklaarbare” redenen niet uitgevoerd. Het presidentiële kantoor zegt dat er nog overleg gaande is bij de betrokken ministeries.

Songkang en Gomi waren niet de eerste honden die Noord-Korea cadeau gaf aan Zuid-Korea. Kim Jong-il, de vader van de huidige Noord-Koreaanse leider, schonk in 2000 twee pungsan-honden aan de toenmalige president Kim Dae-jung van Zuid-Korea. Dat gebeurde na de eerste top met de leiders van de twee landen.