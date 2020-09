Universiteit start tuchtprocedure om dood Sanda Dia (20) tijdens ontgroening

Het strafrechtelijk onderzoek naar de ontgroening van de Leuvense studentenvereniging Reuzegom, waarbij het slachtoffer onder meer urenlang in ijskoud water moest zitten en liters vissaus moest drinken, loopt nog. Vrijdag zou de raadkamer in Hasselt beslissen of achttien leden van de inmiddels opgeheven vereniging worden vervolgd maar de zitting is uitgesteld. Enkele advocaten van de verdediging hebben om aanvullend onderzoek gevraagd.

„Zeer onlangs heeft de Universiteit Antwerpen vernomen dat een student van de eigen universiteit betrokken is in het gerechtelijk onderzoek rond de tragische dood van KU Leuven-student Sanda Dia in 2018”, meldt de universiteit in een persbericht. Verdere details over de betrokkenheid wil de universiteit niet geven. Dinsdag kondigde de Brusselse universiteit VUB aan een interne orde- en tuchtprocedure op te starten om dezelfde reden.

De universiteit van Leuven nam eerder al tuchtmaatregelen tegen studenten die bij het drama waren betrokken.