Station Overveen populairste station van Nederland, Rotterdam-Zuid het minst

Dat schrijft de NS op hun website. In opdracht van de NS en ProRail werd in 2021 een onderzoek uitgevoerd onder bijna 77.000 reizigers. Reizigers gaven stations vorig jaar een gemiddeld rapportcijfer van 7,31. In 2020 was dat 7,26 en in 2016 was dat nog 6,94. ProRail en NS doen dit onderzoek elk jaar om te weten hoe reizigers over de stations denken.

Het monumentale stationsgebouw van Overveen wordt veel gebruikt door wandelaars die door de duinen naar het strand kunnen lopen. Volgens de reizigers heeft het station daarom een schilderachtige ligging.

Van de grote stations zijn Rotterdam Centraal en Utrecht Centraal het meest populair. Rotterdam-Centraal eindigde op de vierde plek, en Utrecht Centraal op de negende plek. De grootste groei in waardering van reizigers was in 2021 te zien bij Arnhem Velperpoort. In 2020 gaven reizigers dit station nog een 5,5. Vorig jaar is dat gestegen naar een 6,6.