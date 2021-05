Tel Aviv getroffen door rakettenregen, Arabische bendes gaan tekeer in Lod

Nooit eerder werd de commerciële hoofdstad van Israël zo zwaar onder vuur genomen. Kort nadat de ongekende salvo van meer dan 130 raketten werd ingezet, stopten mensen in het centrum van het land overal hun auto’s en doken vliegensvlug in de bermen.

Iron Dome

Doodsbange Israëli’s lagen te bidden terwijl zij boven hun hoofden een levensgevaarlijke vuurwerkshow zagen: tientallen raketten werden door de Iron Dome uit de lucht gesloten. Mensen zochten hun toevlucht achter muurtjes en onder bruggen, uit angst dat brokstukken op hen terecht zouden komen.

Israëli’s zoeken dekking onder een brug in Tel Aviv. Ⓒ AFP

Een vrouw in Rishon kwam het leven, terwijl een bus in Holon werd geraakt. Zeker acht mensen liepen verwonding op, onder wie een vijfjarig kind. Israël staakte tijdelijk het vliegverkeer op de nationale luchthaven, zo’n 20 minuten buiten Tel Aviv, uit angst dat vliegtuigen geraakt zouden worden.

Tegelijkertijd staat ook Lod in lichterlaaie. De gemengde stad in Israël is het toneel van ongekend geweld, waar Arabische bendes gisteravond door de straten trokken om winkels, synagoges en auto’s van Joden in brand te steken.

Victorie

Hamas kraait ondertussen victorie. „We hebben een overwinning geboekt in de strijd om Jeruzalem”, aldus leider Ismail Haniyeh. „Er is sprake van een nieuwe machtsbalans.” De militante groep waarschuwt dat Tel Aviv opnieuw onder vuur zal worden genomen als Israël besluit flatgebouwen in de Gazastrook te bombarderen. Dat is precies wat het van plan is, aldus de Israëlische radio.

Hamas zou eerder op de dag nog hebben aangestuurd op een staakt-het-vuren, maar Israël weigerde in te gaan op een Egyptische bemiddelingspoging. Het had toen al honderden raketten afgeschoten op Israëlische dorpen en steden in de buurt van de Gazastrook. Israël reageerde daarop met een groot aantal bombardementen, waarbij meer dan tachtig gevechtsvliegtuigen werden ingezet, waaronder de geavanceerde F-35.

Enorme rookwolken na een Israëlische luchtaanval op Gaza. Ⓒ AFP

Belangrijkste doelen waren de lanceerinstallaties van de terreurgroepen in Gaza. Israël claimt ook zeker vijftien militanten te hebben uitgeschakeld, waaronder een commandant van Hamas en drie leiders van de Islamitische Jihad. Bronnen in Gaza zeggen dat er zeker 28 mensen bij de Israëlische aanvallen zijn omgekomen, onder wie negen kinderen.

Schuilruimte

Belangrijkste doelwit van Hamas tot gisteravond was de kuststad Ashkelon, waar de ene gigantische barrage na de andere op werd afgevuurd, bedoeld om de Iron Dome, het befaamde luchtafweergeschut, de loef af te steken. Het grootste deel van de dag waren de straten er uitgestorven. Auto’s reden rond met luidsprekers om de bevolking op te roepen vooral binnen te blijven. Als de vele explosies dat al niet deden. Maar wie geen gepantserde schuilruimte heeft, liep ook thuis gevaar. Zoals de verzorgster van een oude dame in een klein hoekhuis, dat vol door een raket werd getroffen. Zij overleefde het niet, net als nog een andere vrouw in de stad van 160.000 inwoners.

Op nog geen vijftig meter van het getroffen huis staat wel een publieke schuilruimte, maar de oude dame en haar verzorgster wisten het niet tijdig te bereiken. Na de dodelijke aanval zitten er twee dames binnen. Al vijf uur lang. Esther Hekter (71) is aan een rolstoel gekluisterd en dus vond haar verzorgster het veiliger om de dag door te brengen in de aftandse, bloedhete ruimte waar verder alleen een paar oude bureaus en stoelen staan.

Esther Hekter (l) en haar verzorgster in de schuilruimte in Ashkelon. Ⓒ Telegraaf

Hekter, aan één oor doof, vertelt hoe ze zich ’s nachts op haar stokken steeds naar een kleine kamer in het huis sleepte, omdat zij daar het veiligst zou zijn. „Ik ben alleen. Mijn kinderen wonen hier ver vandaan, zij maken zich grote zorgen om mij. Maar zij zitten op hun werk en kunnen niet komen.”

Ze kent de vrouw wier huis is getroffen. „Al decennialang, het is verschrikkelijk wat er is gebeurd.” Dan port ze haar verzorgster. „Kunnen we nu eindelijk naar huis?” Er volgt een resoluut ’nee’. „Zij is bang, ik niet meer. Mijn tijd komt toch bijna.”

Israël heeft al vijfhonderd doelen bestookt.