Jack russell Joey dood door gif in bos Heiloo, dierenarts en baasjes waarschuwen anderen

Door Suzanne Rijnja Kopieer naar clipboard

Joey overlijdt na het eten van witte korrels, zegt zijn baasje.

HEILOO - Jack russell Joey is vergiftigd, dat noemt dierenarts Erwin van Gijtenbeek een ’aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid’. De hond overleed zaterdag, zo’n zes uur nadat hij iets vreemds had gegeten in recreatiepark Zuiderneg in Heiloo. Op meerdere plekken in het Heilooërbos worden ook witte korrels gevonden. Exact dezelfde korrels als Joey had gegeten, zegt zijn baasje.