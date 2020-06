Politievrije zones uitgeroepen in Seattle

Een bewapende vrijwilliger bewaakt de toegang tot de ’Capitol Hill Autonomous Zone’. Ⓒ Foto AFP

SEATTLE - Het is ’oorlog’ tussen Seattle en president Trump. Hij valt de burgemeester en de gouverneur van de staat Washington aan over de wijk Capitol Hill die door betogers is bezet en tot politievrije zone is uitgeroepen. Dat alles als een vervolg op de rellen rond de dood van George Floyd, de zwarte Amerikaan die na een arrestatie door de politie stierf.