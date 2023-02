Qantas komt met extra luxe voor de langste vlucht ter wereld

Qantas heeft een tipje van de sluier gegeven van de first en business class op deze vluchten. Per vlucht kunnen er maar 238 mensen mee, zodat zij de ruimte hebben voor enig comfort. Qantas is al jaren bezig met het design en heeft onder meer slaapdeskundigen ingeschakeld voor het ontwerp. Zo komt er een ’benenstrek-ruimte’, een bar en zal de verlichting in de cabine een normaal dagritme volgen. Ook is er in het vliegtuig snelle wifi en bluetooth, aldus Qantas.

Ⓒ Qantas

In de first class hebben passagiers een eigen afgesloten ruimte, met luxe stoelen, een los bed, een grote televisie en zelfs een kledingkast. Qantas noemt het zelf een ’mini boutique hotel’. Maar ook in de business class is het goed toeven, met ruime stoelen die tot een bed gemaakt kunnen worden en een schuifdeur voor meer privacy. Hoe de economy class er uit ziet is nog niet bekend, ook de prijzen zijn nog niet bekend.

Ⓒ Qantas

Qantas experimenteert al enkele jaren met deze vlucht, die de langste in de wereld moet worden. Zo werden piloten getest op hun hersenactiviteit en bij testpassagiers werd de urine getest. Australië wil pas toestemming geven als duidelijk is dat de vlucht (met mogelijke vertraging tot 23 uur) veilig is voor alle inzittenden. Momenteel is de langste vlucht ter wereld die van New York naar Singapore: 18 uur en 40 minuten.