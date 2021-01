Streep door grote mariniersoefening Noorwegen

Dat meldt het Noorse ministerie van Defensie. De overheid heeft besloten de NAVO-exercitie waaraan duizenden militairen deel zouden nemen niet door te laten gaan vanwege de ernstige Covid-situatie in het land.

,,We moeten zware maatregelen nemen om het verspreiden van de Britse variant te voorkomen. Na een zorgvuldige beoordeling van de situatie hebben we besloten alle geallieerde activiteiten in Troms (Noord Noorwegen) af te zeggen ”, aldus de minister van Defensie Frank Bakke-Jensen.

Het Noorse kabinet heeft bepaald dat er geen nieuwe buitenlandse militairen het land meer in mogen. Alle troepen die al aanwezig zijn, zullen in overleg met de bondgenoten ‘op gecontroleerde wijze’ het land weer moeten verlaten.

Binnen het Korps Mariniers waren er al ernstige twijfels of het wel een goed idee was de oefening te laten doorgaan. Het kader besloot er echter voor door te zetten omdat de training onder extreme winterse omstandigheden te belangrijk zou zijn om de militairen geoefend te houden.

Het korps meldt dat de 600 Nederlanders die al in het gebied zijn voorlopig blijven. Volgens een zegsman zullen ze hun geplande eigen trainingen wel afmaken, maar komen ze een paar weken eerder terug naar huis. De gesprekken hierover lopen nog.