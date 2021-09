VS prijst ’zakelijke’ Taliban na aankomst evacuatievliegtuig in Qatar

De dertien zijn een deel van de Nederlanders die mee konden en wilden, de rest was het niet gelukt zich op tijd bij de anderen te voegen, meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken. 25 Nederlanders in Afghanistan hebben aangegeven op dit moment nog niet weg te willen, aldus het ministerie. Zij wachten op andere mogelijkheden om te vertrekken. Het ministerie blijft in contact met hen.

Aan boord waren 113 mensen, vooral Afghanen met een dubbele nationaliteit, zoals de Amerikaanse, Oekraïense, Canadese of Duitse. Er vlogen ook dertien Britten mee. Het betreft de eerste vlucht waarmee een grote groep burgers kan vertrekken sinds het einde van de chaotische evacuatie van vorige maand. Toen haalden westerse landen meer dan 120.000 mensen uit de Afghaanse hoofdstad, die in handen is gevallen van de extremistische Taliban.

„Ze hebben flexibiliteit getoond en ze zijn zakelijk en professioneel geweest in onze onderhandelingen met hen. Dit is een positieve eerste stap”, zegt een Amerikaanse woordvoerder van de Nationale Veiligheidsraad over de Taliban,. Hij benadrukt dat verder wordt gewerkt aan een veilige evacuatie van meer Amerikanen uit Afghanistan.

De vlucht ging gepaard met tijdsdruk, veiligheidsrisico’s, onzekerheden en passage langs Taliban-checkpoints. „Ik ben heel blij dat we deze Nederlanders in veiligheid hebben kunnen brengen”, zegt minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Zaken in een verklaring. „We zijn de Qatarese autoriteiten heel dankbaar dat zij deze exercitie mogelijk hebben gemaakt. Tegelijk zijn er nog veel mensen in Afghanistan die willen vertrekken. Nederland blijft zich inspannen om ook hen te helpen.”

Nederland kon alleen mensen met een Nederlands paspoort laten meevliegen met de eerste commerciële vlucht vanuit Kabul sinds de machtsovername van de Taliban vorige maand. „Het was op dit moment helaas niet mogelijk om mensen met een Nederlandse verblijfsvergunning of Afghanen die op een Nederlandse lijst staan via deze weg te helpen Afghanistan te verlaten. Nederland werkt, samen met internationale partners, hard om ook deze mensen bij te staan en in veiligheid te brengen”, meldt het departement.

Het toestel van Qatar Airways was eerder donderdag aangekomen in Kabul met hulpgoederen. Qatar heeft goede banden met de Taliban en speelde een prominente rol bij de heropening van het vliegveld. De Qatarese Afghanistan-gezant zei dat er voor vrijdag een volgende vlucht gepland staat. „Hopelijk wordt het leven normaal in Afghanistan”, aldus Mutlaq bin Majed al-Qahtani.

Leden van de Taliban en functionarissen uit Qatar waren donderdag naar het vliegveld gekomen, schrijft The Washington Post. Daar zijn met hulp van Qatar reparaties uitgevoerd en de luchthaven zou inmiddels weer bijna helemaal functioneel zijn.

De gezant van Qatar, Mutlaq al-Qahtani, zei dat eigenlijk geen sprake meer is van een evacuatie. Hij ziet de vlucht als een hervatting van het normale reisverkeer. „We willen dat mensen dit zien als normaal.”

