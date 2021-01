Farmaceut Janssen hoopt in april vaccins te leveren

Persbureau Reuters meldde woensdagavond dat de vaccins in april beschikbaar zouden zijn, op basis van een EU-functionaris die betrokken is bij onderhandelingen met farmaceuten. „Dat is een tikje voorbarig. We hopen dat het zo is, maar iedereen zal begrijpen dat er nog een paar stappen gezet moeten worden voordat het zover kan zijn. Daar moeten we niet te snel op vooruit lopen”, zegt public affairs manager Eliane Lauers van Janssen. „Maar het moge duidelijk zijn dat we zo snel mogelijk willen leveren zodra het vaccin goedgekeurd is.”

Nederland heeft zo’n 8 miljoen doseringen van het vaccin besteld, waarvan maar één injectie nodig is, in tegenstelling tot de middelen van Pfizer/BioNTech en Moderna. Het moederbedrijf van de Leidse farmaceut, Johnson & Johnson, zal de EU waarschijnlijk in februari vragen om het middel toe te laten. De verwachting is dat er dit jaar 1 miljard doses worden geproduceerd.