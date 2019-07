Trump naast Rutte: we hebben Iraanse drone neergeschoten

Dat gebeurde bij de straat van Hormuz, vertelde Donald Trump zojuist bij het bezoek van premier Rutte. Volgens Trump bedreigde de drone het Amerikaanse gevechtschip USS Boxer. „En wij hebben het recht om onze schepen te verdedigen. Ik vraag onze bondgenoten datzelfde te doen.” Trump benadrukte dat het marineschip meermaals een waarschuwing had gegeven. Hij noemde het ’een defensieve daad’.

Volgens Trump waren de acties van de drone een voorbeeld van ’de vele provocaties en vijandelijke acties van Iran’ rond de Golf, waar de spanningen behoorlijk zijn opgelopen.

Rollen omgedraaid

Het incident komt op een pikant moment. Eerder hadden de VS bondgenoten, waaronder Nederland, al opgeroepen hun eigen schepen ’te beveiligen’. Nederland denkt erover na een fregat te sturen.

Voorbeeld van een Iraanse drone. Ⓒ AFP

In juni claimde Iran het neerhalen van een Amerikaanse drone, die het Iraanse luchtruim bij de Perzische Golf had geschonden. Teheran diende daarover een officiële klacht in bij de Verenigde Naties. Volgens de VS vloog het toestel boven internationale wateren.

’De’ vlag

Na de mededeling van Trump volgde de ceremonie waarbij Rutte een uniek cadeau kon uitdelen dankzij de Rotterdamse zakenman Bert Kreuk. „Zeventig jaar geleden werd begonnen met de bevrijding van Europa vanaf de Normandische kust”, zei Rutte in zijn praatje bij de onthulling van een originele Amerikaanse vlag die D-day heeft ’meegemaakt’.

Donald Trump en Mark Rutte bekijken de vlag. Ⓒ Screenshot White House

Rutte prees de duizenden Amerikaanse soldaten. „Door het koude water woelend, terwijl machinegeweren hun kogels vuurden, en granaten ontploften, hielden ze standvastig vast. Het is onmogelijk om hun moed in woorden te vangen. Ook dit cadeau, deze vlag, kan niet in woorden worden gevat”, zei Rutte. Hij noemde de vlag ’een symbool van onze goede band’. „Onze landen staan schouder aan schouder als het moeilijk wordt.”

Bekijk hier de ceremonie terug:

De premier oogste applaus. Eerder op de dag had president Donald Trump al gezegd dat de relatie tussen Nederland en de VS ’nog nooit zo goed is geweest’. „Nederland is een fantastisch en zeer succesvol land”, zei hij. Hij en ’Mark’ zoals de president Rutte steevast noemt, zijn ’vrienden’, zei Trump op een perspraatje dat, in tegenstelling tot de ceremonie, nog erg in het teken stond van Amerikaanse politiek.

