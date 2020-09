Avondklok opgeheven na ongeregeldheden in Kenosha

Ⓒ Hollandse Hoogte / Sputnik

KENOSHA - De avondklok die werd ingesteld in de Amerikaanse stad Kenosha wegens de vele ongeregeldheden is woensdag opgeheven. Dat heeft burgemeester John Antamarian bekendgemaakt. „Na overleg met de politie heb ik besloten dat het niet langer nodig is. De laatste nachten zijn betrekkelijk rustig verlopen. En naar het oordeel van de wetshandhavers is het gepast de avondklok op te heffen.”