Afgewezen asielzoeker steekt zich in brand

Dat gebeurde in de foyer van het overheidsgebouw. De afdelingschef van Financiën Günter Stolz sprak van een drama dat tot grote ontsteltenis leidde. ,,Velen hebben het geschreeuw van de man gehoord''. Het kantoor werd deels ontruimd en en ging voortijdig dicht voor publiek.

Het hoofdbureau van politie in Ulm liet weten dat de Iraniër naar binnen was gelopen en twee medewerksters om hulp had gevraagd. Daarbij toonde hij een negatieve beschikking in zijn asielprocedure. De vrouwen beloofden hem te helpen, maar desondanks trok de man een fles uit zijn rugzak, gooide vloeistof over zich heen en stak dat aan.