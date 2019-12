Alarm om leesprestaties Nederlandse scholieren

Ⓒ Unsplash

Den Haag - Het gaat niet goed met de leesprestaties van Nederlandse scholieren. De afgelopen jaren was daarin al een daling te zien en die daling zet voort, blijkt uit internationaal vergelijkend onderzoek. Vooral jongens scoren slecht en dan met name in het praktijkonderwijs en op het vmbo. Maar ook op de havo is een daling te zien.