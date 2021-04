Grote delen van Nederland kleuren wit, code geel

Vooral in het oosten van het land viel er sneeuw, op sommige plekken ligt er zo’n 5 centimeter. In het oosten van Brabant en Limburg, waar het woensdag blijft sneeuwen, komt daar nog meer bij, tot lokaal zelf 10 centimeter in de Limburgse heuvels. „Daarmee is dit voor april wel een heel bijzondere situatie”, aldus het weerbureau.

Met uitzondering van het noordwesten waarschuwt het KNMI voor plaatselijke glad door sneeuw. In het (noord)westelijk kustgebied is het oppassen geblazen vanwege zware windstoten, die snelheden van 80 tot 100 kilometer per uur kunnen bereiken. In de loop van de dag neemt de wind af en ook de sneeuw gaat vanuit het noordwesten over in regen. In het binnenland kan er nog hagel of natte sneeuw vallen. De sneeuw die er al ligt smelt vanwege zachtere lucht ook weer weg. Het wordt zo’n 7 graden.

In de nacht naar donderdag wordt het droog en gaat het licht vriezen: op sommige plekken kan het kwik dalen tot -3 of -4 graden en aan de grond nog iets kouder. Donderdag verloopt droog en iets warmer dan woensdag, 7 tot 10 graden.