Zware aardbeving in Kroatië, Rode Kruis spreekt van ’zeer ernstige situatie’

Op sociale media zijn beelden te zien van ingestorte daken in de stad Petrinja, dat het zwaarste getroffen lijkt. De stad zit volgens lokale media zonder water en stroom. Over slachtoffers is nog niets duidelijk.

Op tv-beelden was te zien dat in Petrinja een man en kind levend uit het puin werden gehaald. Vanuit meerdere plaatsen verschijnen beelden online van ingestorte daken. In Zagreb renden mensen in paniek hun huizen uit, de straat op.

De aardbeving zou in Noord-Italië en Zuid-Duitsland zijn gevoeld. Na de beving werd nog een kleinere gevoeld van ongeveer een halve minuut.

Kroatië werd maandagochtend ook opgeschrikt door een beving met een kracht van 5.2. Ook daarbij was het epicentrum zo'n 50 kilometer ten zuidoosten van Zagreb. Toen werden aanvankelijk geen schade of gewonden gemeld.

In maart was in Kroatië eveneens een aardbeving. Daar bij vielen toen één dode en 27 gewonden.

In het naburige Slovenië is dinsdag een kerncentrale preventief buiten werking gesteld vanwege de aardbeving.

