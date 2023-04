Ineens een politiewapen op je gericht: jongen (12) speelde met balletjespistool

Een echt wapen is soms bijna niet te onderscheiden met een balletjespistool, bleek deze week maar weer tijdens een incident in Druten. Ⓒ politie

DRUTEN - Een politieteam is in het Gelderse Druten achter een 12-jarige jongen aangegaan na een melding over een vuurwapen. Hij zat in een auto die door agenten werd gestopt.