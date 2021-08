Buitenland

Gevaccineerde bewoners van Vlaams zorgcentrum overleden na uitbraak nieuwe coronavariant

In woonzorgcentrum Ter Burg in Zaventem zijn zeven bewoners overleden nadat ze besmet raakten met een nieuwe variant van het coronavirus. Alle bewoners waren gevaccineerd, melden Belgische media. „Het is een variant die we goed in de gaten moeten houden, omdat die in de laatste weken ook in andere l...