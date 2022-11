LIVE | VS sporen Oekraïne aan bereidheid tot onderhandelingen te tonen

Premium Binnenland

’Die laatste ontmoeting met Anne was erg treurig’

Een leven lang vertelde zij het verhaal van haar hartsvriendin Anne Frank. Belangrijk, want „er is een hele nieuwe generatie die geen idee heeft wat er is gebeurd”, zei de vrijdag op 93-jarige leeftijd overleden Hannah Pick-Goslar daar recent nog over. Het was haar roeping. „Ik heb iets belangrijks ...