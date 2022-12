Premium Het beste van De Telegraaf

Statushouders in de rij: ’Dit had staatssecretaris vooraf kunnen bedenken’

Door Valentijn Bartels en Niels Rigter Kopieer naar clipboard

Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel worden spullen uitgedeeld. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Statushouders staan in de rij om bezwaar te maken tegen het beperken van gezinshereniging. Dit nadat de rechter maandag had geoordeeld dat de gezinsleden van een Syrische vrouw met een verblijfsvergunning meteen naar Nederland mogen komen. In politiek Den Haag wordt naarstig gezocht naar een oplossing. Coalitiepartijen leggen de bal bij staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel), die de uitspraak en de gevolgen nog altijd ’bestudeert’.