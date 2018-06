Vrouw met geheugenverlies valt opnieuw voor haar man

In 2013 werd Angela door een politiewagen aangereden terwijl ze de weg overstak in New York. Ze raakte in coma en toen ze daaruit ontwaakte, wist ze niet meer wie de man was die aan haar bed zat. Tot overmaat van ramp dacht ze zelfs dat ze met haar vorige man getrouwd was. Dat vertelt ze aan New York Daily News.

Na de traumatische gebeurtenis moest Angela haar hele leven opnieuw opbouwen. Toen ze besloot haar man voor een tweede keer te leren kennen, beviel dat haar eigenlijk heel goed. Ze vond hem zo leuk, dat ze uiteindelijk wéér verliefd werd op haar Jeff. Gelukkig voor Angela was hij ook nog steeds gek op zijn vrouw.

Geloften

Omdat de Amerikaanse alle herinneringen aan haar huwelijk met Jeff was kwijtgeraakt, besloot het stel hun trouwgeloften te vernieuwen. Ze heeft er ontzettend veel zin in om haar liefde nogmaals uit te spreken. „Ik heb veel geluk dat ik die kans krijg”, vindt ze. „Ik heb het overleefd. En ik kijk erg uit naar de plechtigheid volgende maand.”

Ook al is haar geheugen nog niet terug, de liefde voor haar man is Angela veel waard. „Ons huis hangt nu vol foto’s van Jeff en mij. Hij is een geweldige man. Ik moet er bijna van huilen.”