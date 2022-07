Niet iedereen blij met overnachting staatssecretaris in nachtopvang: ’Een slaapfeestje’

Gewapend met een plastic tasje, schoon ondergoed en een tandenborstel moest hij ’een metershoge drempel’ over om niet te besluiten om vooraf al rechtsomkeert te maken.

Van Ooijen vond het belangrijk dat ze hem binnenlieten; ’dat is nou landelijke toegankelijkheid van de opvang’. Het tasje gaf hem het gevoel dat iets ’echt van hem’ is. In de opvang praatte hij met meerdere slapers met ieder hun eigen verhaal. „De zweetlucht op de zaal wacht op mij”, schrijft hij. Het past bij het ’echte werkbezoek’ die ’eerlijk en rauwer’ bleek dat hij ooit had kunnen bedenken.

Toch twijfelen veel LinkedIn-gebruikers aan zijn intenties en aan de ’eerlijkheid en rauwheid’ van het bezoek. Iemand noemt het een ’slaapfeestje’. „Ik vind het zelfs minachting. Misschien ongemakkelijk voor je, maar het is nog steeds een toneelstukje.” Silvia vraagt zich af of de staatssecretaris applaus wil voor deze actie. „Of een diepe buiging? ’Daklozen’ zijn gewoon mensen zoals u en ik….die het toevallig of niet toevallig minder mooi hebben gehad in het leven.”

Janina schrijft: „Jammer dat deze hele ervaring om uzelf gaat en niet hoe u de daklozen ervaart behalve of zij snurken. Iedereen ligt daar met een verhaal. Wat gaat u nu verder doen?” Toch krijgt Van Ooijen ook lof: „Ik ondersteun deze actie echter wel. Het is voor bestuurders vaak heel lastig een voorstelling te maken van de praktijk, de realiteit, waar zij beleid op maken.”